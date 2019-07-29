Барселона хоче продовжити контракт із Семеду – на захисника з'явився топ-претендент

Каталонці хочуть вберегти латераля від зазіхань інших клубів.

На португальця претендує Манчестер Сіті, повідомляє Sport.es.

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"Містяни" робили запит щодо доступності Семеду, однак Барселона підкреслила, що відпустить захисника лише за суму відступних, прописану в його контракті (100 млн євро). Каталонці готові запропонувати гравцю нову угоду, в якій буде встановлена ще більша клаусула. Чинний контракт Семеду розрахований до 2022 року.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інтерес до гравця збірної Португалії проявляє і Атлетіко.