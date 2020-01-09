Селтік відпустив зіркового конкурента Шведа на батьківщину – раніше він грав за Челсі та Манчестер Сіті

Вінгер Скот Сінклейр завершив свої виступи у Селтіку і повернувся в Англію.

Англійський форвард приєднався до Престона, інформує офіційний сайт клубу.

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Угода новачка з "непереможними" розрахована на 2,5 роки. Сінклейр грає на позиції правого вінгера, яка є основною і для українця Мар'яна Шведа. Щоправда, обидвоє повністю програли конкуренцію Джеймсу Форресту і майже не отримували ігрову практику в Селтіку.

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Престон став далеко не першим англійським клубом для Сінклейра. Раніше він захищав кольори Челсі, Вігана, Манчестер Сіті, КПР, Вест Бромвіча, Астон Вілли і валлійського Суонсі.