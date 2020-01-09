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Селтик отпустил звездного конкурента Шведа на родину – ранее он играл за Челси и Манчестер Сити

9 января 17:49 245 Читати українською
Селтик отпустил звездного конкурента Шведа на родину – ранее он играл за Челси и Манчестер Сити
Скотт Синклер / Сайт Селтика

Вингер Скотт Синклер завершил свои выступления в Селтике и вернулся в Англию.

Английский хавбек присоединился к Престону, информирует официальный сайт клуба.

Швед с Селтиком отправился на тренировочный сбор в Дубай

Соглашение новичка с "непобедимыми" рассчитано на 2,5 года. Синклер играет на позиции правого вингера, которая является основной и для украинца Марьяна Шведа. Правда, оба полностью проиграли конкуренцию Джеймсу Форресту и почти не получали игровую практику в Селтике.

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Престон стал далеко не первым английским клубом для Синклера. Ранее он защищал цвета Челси, Уигана, Манчестер Сити, КПР, Вест Бромвича, Астон Виллы и валлийского Суонси.

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