Селтик отпустил звездного конкурента Шведа на родину – ранее он играл за Челси и Манчестер Сити

Вингер Скотт Синклер завершил свои выступления в Селтике и вернулся в Англию.

Английский хавбек присоединился к Престону, информирует официальный сайт клуба.

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Соглашение новичка с "непобедимыми" рассчитано на 2,5 года. Синклер играет на позиции правого вингера, которая является основной и для украинца Марьяна Шведа. Правда, оба полностью проиграли конкуренцию Джеймсу Форресту и почти не получали игровую практику в Селтике.

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Престон стал далеко не первым английским клубом для Синклера. Ранее он защищал цвета Челси, Уигана, Манчестер Сити, КПР, Вест Бромвича, Астон Виллы и валлийского Суонси.