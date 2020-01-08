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Лестер готовий віддати чималу суму за зіркового одноклубника Шведа

21:00 317 Читать на русском
Лестер готовий віддати чималу суму за зіркового одноклубника Шведа
Одсон Едуар / Reuters

Нападник Селтіка Одсон Едуар зацікавив провідні клуби чемпіонату Англії.

Керівництво Лестера готує 30 млн фунтів на лідера атак "кельтів", інформує Daily Record.

Швед із Селтіком вирушив на тренувальний збір в Дубай

Головний тренер "лисів" Брендан Роджерс особисто наполягає на переході Едуара, оскільки добре знає можливості француза за спільною роботою у Селтіку. Щоправда, шотландський клуб не поспішає відпускати свою зірку взимку, і Лестеру доведеться почекати літнього трансферного вікна, щоб підписати партнера Мар'яна Шведа.

Динамо змусило Селтік збільшити пропозицію щодо трансферу словенського нападника

Відзначимо, що саме Едуар є найкращим бомбардиром Селтіка у поточному сезоні – 17 голів у 24 матчах.

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