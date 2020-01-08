Лестер готовий віддати чималу суму за зіркового одноклубника Шведа

Нападник Селтіка Одсон Едуар зацікавив провідні клуби чемпіонату Англії.

Керівництво Лестера готує 30 млн фунтів на лідера атак "кельтів", інформує Daily Record.

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Головний тренер "лисів" Брендан Роджерс особисто наполягає на переході Едуара, оскільки добре знає можливості француза за спільною роботою у Селтіку. Щоправда, шотландський клуб не поспішає відпускати свою зірку взимку, і Лестеру доведеться почекати літнього трансферного вікна, щоб підписати партнера Мар'яна Шведа.

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Відзначимо, що саме Едуар є найкращим бомбардиром Селтіка у поточному сезоні – 17 голів у 24 матчах.