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Швед із Селтіком вирушив на тренувальний збір в Дубай

14:55 1514 Читать на русском
Швед із Селтіком вирушив на тренувальний збір в Дубай
Мар'ян Швед / ФК Селтік

Шотландський гранд влаштував тренувальний збір посеред сезону.

До другої частини сезону Селтік буде готуватися в Об'єднаних Арабських Еміратах, інформує Youtube-канал клубу.

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На тренувальний збір разом з командою вирушив український нападник Мар'ян Швед. 22-річний футболіст у поточному чемпіонату Шотландії провів на полі всього 15 хвилин. Також він зіграв 20 хвилин та забив 1 гол у матчі кваліфікації Ліги Європи проти естонського Нимме Калью.

Зазначимо, що свій наступний матч Селтік зіграє 18 січня проти Партік Тістл. Наразі команда Ніла Леннона очолює турнірну таблицю шотландської Прем'єр-ліги.

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Селтік Селтік Українці за кордоном Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед
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