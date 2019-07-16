Селтік привітав Шведа з днем народження

Український вінгер Мар'ян Швед сьогодні, 16 липня, святкує 22-й день народження

Новий клуб українського футболіста не залишився осторонь від привітань вінгера. "Вітаємо з 22-м днем народження Мар'яна Шведа", – написав офіційний твіттер Селтіка.

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Нагадаємо, український півзахисник перейшов у Селтік взимку цього року, підписавши контракт на 4,5 року. Щоправда, Швед дограв у Карпатах до кінця сезону на правах оренди.

У сезоні 2018/2019 вінгер зіграв за львівський клуб 26 поєдинків в усіх турнірах, де забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.

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