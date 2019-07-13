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Швед не потрапив до заявки Селтіка на товариську гру з Ренном

17:53 242 Читать на русском
Швед не потрапив до заявки Селтіка на товариську гру з Ренном
Мар'ян Швед / Фото ФК Селтік

Український хавбек не встиг відновитися після пошкодження.

Раніше Швед не зіграв у переможному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Сараєво.

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Сьогодні Селтік проводить тренувальний спаринг з французьким Ренном, однак екс-півзахисник Карпат не зможе взяти в ньому участі. Його немає навіть у числі запасних серед списку гравців, який опублікував офіційний твіттер чемпіонів Шотландії.

Нагадаємо, матч-відповідь Селтіка та Сараєво відбудеться 17 липня.

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