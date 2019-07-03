Швед як прекрасна зброя Селтіка – британські ЗМІ і фанати оцінили важкий старт українця, який доторкнувся до історії

Український вінгер Мар'ян Швед продовжує бути важливою темою для шотландських фанатів і журналістів. Новачок Селтіка зіграв майже весь матч проти Санкт-Галлена, відзначитись не зумів, але показав, чим може згодитися в тій же ЛЧ.
Шотландський гранд завершив перший етап підготовки до нового сезону Прем'єр-ліги, вигравши 2 матчі та звівши внічию останній. Швед проти Санкт-Галлена зіграв 78 хвилин, міг як забити сам, так і стати асистентом, якби партнер не продемонстрував жахливий прийом м'яча. Від вихованця Карпат чекали чогось особливого зі старту, однак наразі 21-річний українець не показав себе в усій красі. Фанатський портал 67hailhail вважає: "Буде справедливо сказати, що його дебют у складі "обручів" не став блискавичним. Український новачок з'явився на полі у двох матчах (переможному з австрійським Вінером та нічийному зі швейцарським Санкт-Галленом).
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Від Мар'яна чекали великих речей практично миттєво з огляду на приголомшливу форму, яку він демонстрував у Карпатах у другій половині минулого сезону. Проте, імовірно, вінгер потребуватиме трохи часу, щоб звикнути до нового оточення. Наразі він виглядав трохи втомленим і невпевненим, але все це не схоже на щось фатальне, що з плином часом не вдасться покращити.
Швед володіє прекрасною доставкою м'яча. Уже зараз помітно один позитивний момент з його презентації у футболці Селтіка. Швед взяв на себе деяку кількість корнерів у Швейцарії, і більшість з них були вирізані в небезпечні зони. Селтік не мав справді якісного виконавця стандартів з часу відходу Стюарта Армстронга минулого літа. Гравець Саутгемптона регулярно асистував партнерам з мертвих ситуацій, і було б приємно бачити Шведа, який робить те саме.
З такими людьми, як Йозо Шимуновіч, Крістофер Айєр і новий у наших рядах Крістофер Жульєн тепер у "кельтів" є величезна присутність у повітрі. Якщо 21-річний Швед зможе продовжити постачання якісних пасів, ми зможемо відсвяткувати не один гол після стандартного положення".
Football Scotland відзначає, що за тиждень до старту у кваліфікації ЛЧ Швед вийшов у старті сильного складу, де його партнерами стали зіркові для Селтіка Скотт Браун, Каллум Макгрегор, Джейс Форрест чи Одсон Едуар. Це також був перший в історії клубів з Шотландії матч, в якому судді використали VAR – таким чином Швейцарська федерація футболу тренує застосування відео асистентів арбітра перед стартом нового сезону.
Причому відеоповтори мали вагому роль у ході матчу. Спочатку VAR визначив, що Селтік має пробити пенальті за гру рукою (Едуар не реалізував), а на 76-й хвилині за брутальний прийом вилучили Шимуновіча – тепер шотландці хвилюються, як би через цей прикрий момент хорватський захисник не пропустив дебютний офіційний матч у Лізі чемпіонів (проти Сараєво 9-го липня), бо прецеденти були.
Не обійшлося без іншого дотику до історії з комічним присмаком. Санкт-Галлен, який, зокрема, матчем з чемпіоном Шотландії вирішив відсвяткувати своє 140-річчя, опублікував оригінальні стартові склади, де не знайшлося місця... ніякому Шведу. Річ у тім, що швейцарці використали старий ростер свого суперника, де під 20-м номером виступав Боята, який тепер є гравцем Герти. Той самий курйоз стосувався, можливо, найкращого у гостей Майкі Джонстона, чий 19-й номер приписали Скотту Аллену, який також покинув Глазго.
Загалом же саме цей склад і буде основним на початку шляху Селтіка в ЛЧ, якщо не трапиться травм чи інших форс-мажорів, вважає The Sun. Заради того, щоб українець швидше почав адаптуватися на своєму правому фланзі, шотландського гравця року Форреста перемістили на місце під нападниками. "Швед, очевидно, талановитий хлопець, але, здається, перестарався у тому, щоб вразити свого нового тренера Леннона".
Водночас деякі фанати Селтіка залишилися дуже розчарованими діями колишнього лідера Карпат, "містера 15 голів", як його вже встигли охрестити за здобуток в останньому львівському сезоні. На лівому фланзі значно активнішим і впевненішим виглядав 20-річний Майкі Джонстон. "Непопулярна думка. Майкі Джонстон кращий за Шведа".
Однак насправді думки серйозно розділилися і схоже на те, що в Мар'яна все ж більше підтримки і готових потерпіти прихильників. "Шведу може знадобитися трохи часу на адаптацію, але кажу вам – його паси зі стандартів добре виглядали. Саме те, чого нам бракувало вже давно".
Деякі фанати стали надто критично оцінювати гру Шведа, якому не все вдавалося у стартових матчах за Селтік, але більше таких, що захищають українця. "Зауважте, що після перших кількох ігор Дембеле його теж нарекли пустим місцем. Дайте Шведу шанс".
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