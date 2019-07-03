Швед як прекрасна зброя Селтіка – британські ЗМІ і фанати оцінили важкий старт українця, який доторкнувся до історії

Український вінгер Мар'ян Швед продовжує бути важливою темою для шотландських фанатів і журналістів. Новачок Селтіка зіграв майже весь матч проти Санкт-Галлена, відзначитись не зумів, але показав, чим може згодитися в тій же ЛЧ.

Шотландський гранд завершив перший етап підготовки до нового сезону Прем'єр-ліги, вигравши 2 матчі та звівши внічию останній. Швед проти Санкт-Галлена зіграв 78 хвилин, міг як забити сам, так і стати асистентом, якби партнер не продемонстрував жахливий прийом м'яча. Від вихованця Карпат чекали чогось особливого зі старту, однак наразі 21-річний українець не показав себе в усій красі. Фанатський портал 67hailhail вважає: "Буде справедливо сказати, що його дебют у складі "обручів" не став блискавичним. Український новачок з'явився на полі у двох матчах (переможному з австрійським Вінером та нічийному зі швейцарським Санкт-Галленом).

"Швед – найкращий гравець у світі": фанати Селтіка задоволені дебютом українця у переможному матчі "кельтів"

Від Мар'яна чекали великих речей практично миттєво з огляду на приголомшливу форму, яку він демонстрував у Карпатах у другій половині минулого сезону. Проте, імовірно, вінгер потребуватиме трохи часу, щоб звикнути до нового оточення. Наразі він виглядав трохи втомленим і невпевненим, але все це не схоже на щось фатальне, що з плином часом не вдасться покращити.

Швед володіє прекрасною доставкою м'яча. Уже зараз помітно один позитивний момент з його презентації у футболці Селтіка. Швед взяв на себе деяку кількість корнерів у Швейцарії, і більшість з них були вирізані в небезпечні зони. Селтік не мав справді якісного виконавця стандартів з часу відходу Стюарта Армстронга минулого літа. Гравець Саутгемптона регулярно асистував партнерам з мертвих ситуацій, і було б приємно бачити Шведа, який робить те саме.

З такими людьми, як Йозо Шимуновіч, Крістофер Айєр і новий у наших рядах Крістофер Жульєн тепер у "кельтів" є величезна присутність у повітрі. Якщо 21-річний Швед зможе продовжити постачання якісних пасів, ми зможемо відсвяткувати не один гол після стандартного положення".

Football Scotland відзначає, що за тиждень до старту у кваліфікації ЛЧ Швед вийшов у старті сильного складу, де його партнерами стали зіркові для Селтіка Скотт Браун, Каллум Макгрегор, Джейс Форрест чи Одсон Едуар. Це також був перший в історії клубів з Шотландії матч, в якому судді використали VAR – таким чином Швейцарська федерація футболу тренує застосування відео асистентів арбітра перед стартом нового сезону.

Причому відеоповтори мали вагому роль у ході матчу. Спочатку VAR визначив, що Селтік має пробити пенальті за гру рукою (Едуар не реалізував), а на 76-й хвилині за брутальний прийом вилучили Шимуновіча – тепер шотландці хвилюються, як би через цей прикрий момент хорватський захисник не пропустив дебютний офіційний матч у Лізі чемпіонів (проти Сараєво 9-го липня), бо прецеденти були.

Не обійшлося без іншого дотику до історії з комічним присмаком. Санкт-Галлен, який, зокрема, матчем з чемпіоном Шотландії вирішив відсвяткувати своє 140-річчя, опублікував оригінальні стартові склади, де не знайшлося місця... ніякому Шведу. Річ у тім, що швейцарці використали старий ростер свого суперника, де під 20-м номером виступав Боята, який тепер є гравцем Герти. Той самий курйоз стосувався, можливо, найкращого у гостей Майкі Джонстона, чий 19-й номер приписали Скотту Аллену, який також покинув Глазго.

Shved & Johnston ........ instead of Boyata & Allan ‍♂️ — Celtic Uncovered (@UncoveredCeltic) 2 липня 2019 р.

Загалом же саме цей склад і буде основним на початку шляху Селтіка в ЛЧ, якщо не трапиться травм чи інших форс-мажорів, вважає The Sun. Заради того, щоб українець швидше почав адаптуватися на своєму правому фланзі, шотландського гравця року Форреста перемістили на місце під нападниками. "Швед, очевидно, талановитий хлопець, але, здається, перестарався у тому, щоб вразити свого нового тренера Леннона".

Водночас деякі фанати Селтіка залишилися дуже розчарованими діями колишнього лідера Карпат, "містера 15 голів", як його вже встигли охрестити за здобуток в останньому львівському сезоні. На лівому фланзі значно активнішим і впевненішим виглядав 20-річний Майкі Джонстон. "Непопулярна думка. Майкі Джонстон кращий за Шведа".

Unpopular opinion. Mikey Johnston is better than shved — Martin Boyle (@MartinBoyle88) 2 липня 2019 р.

Однак насправді думки серйозно розділилися і схоже на те, що в Мар'яна все ж більше підтримки і готових потерпіти прихильників. "Шведу може знадобитися трохи часу на адаптацію, але кажу вам – його паси зі стандартів добре виглядали. Саме те, чого нам бракувало вже давно".

Shved might take a bit of time to settle in but I’ll tell you what his set piece delivery’s looked good. Exactly what we’ve been lacking for a while now — Alan Rafferty (@AlanRaff81) 2 липня 2019 р.

Деякі фанати стали надто критично оцінювати гру Шведа, якому не все вдавалося у стартових матчах за Селтік, але більше таких, що захищають українця. "Зауважте, що після перших кількох ігор Дембеле його теж нарекли пустим місцем. Дайте Шведу шанс".

Mind Dembele's 1st few games folk were labelling him a dud. Give Shved a chance ffs — Rachael (@maradoddsy7) 2 липня 2019 р. "Декому треба охолонути в питанні Шведа. Ми придбали хлопця за 2 мільйони, не за 20. Він не Лерой Сане. Те саме стосується тих, хто готовий списати його після двох матчів". Some folk need to chill out about Shved. We got the guy for 2m not 20, he's not Leroy Sane. Same for the fans writing him off after 2 games. It's fine getting excited about a new signing, but perspective and a bit of patience required. 2 things in short supply on Celtic twitter — Eeramacaroonbar (@Eeramacaroonbar) 2 липня 2019 р. Шведа списують після 2-х спарингів? Це подобається далеко не всім фанам Селтіка. "Йому 21 рік, він переїжджає до нової команди в іншій країні. Те, що половина твіттера малює його українським Мессі, не допомагає. Хлопчина буде чудовим". 21 and moving to new team in new country didn’t help half of twitter painted him as some Ukrainian Messi. The boy will be fine — Daryl (@darylbhoy) 2 липня 2019 р. "Швед уже переживає важкий період з деякими фанатами Селтіка. Чорт забирай". shved getting a hard time of some celtic fans already



holy shit — Jamie (@JamD1888) 2 липня 2019 р. "О Боже, деякі фани вже списали Шведа. Тоді давайте ви поїдете в Україну і подивимося, наскільки швидко ви адаптуєтесь до нової праці і співробітників. Тотальні клоуни". Jesus Christ man already folk have written Shved off. On you go over to Ukraine and see how quickly you settle into a new job & work mates. Utter clowns — Chris (@BigDoc87) 2 липня 2019 р. "Що ж, сподіваюся, що Швед ще просто фізично не готовий..." Well I’m hoping Shved is just unfit... — Pol MacFhionnghaile ?????? (@mcginleybhoy) 2 липня 2019 р.

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