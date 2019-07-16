Селтик поздравил Шведа с днем рождения

Украинский вингер Марьян Швед сегодня, 16 июля, празднует 22-й день рождения

Новый клуб украинского футболиста не остался в стороне от поздравлений вингера. "Поздравляем с 22-м днем рождения Марьяна Шведа", – написал официальный твиттер Селтика.

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Напомним, украинский полузащитник перешел в Селтик зимой этого года, подписав контракт на 4,5 года. Правда, Швед доиграл в Карпатах до конца сезона на правах аренды.

В сезоне 2018/2019 вингер сыграл за львовский клуб 26 поединков во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

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