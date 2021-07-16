Шотландський Селтік після провального сезону продовжує підсилювати склад. Черговим новачком команди став нападник Кього Фурухасі.

Лідер Віссел Кобе перебрався до Селтіка, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Фурухасі уклав із "кельтами" 4-річний контракт. Сума відступних за японця залишається невідомою. За Віссел Кобе він провів 3,5 сезони. Раніше нападник, який може також зіграти у відтяжці та лівого вінгера, захищав кольори рідного Гіфу.

У сезоні-2021 Кього Фурухасі провів 20 матчів у J-Лізі, у яких забив 14 м'ячів.

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