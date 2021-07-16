Шотландский Селтик после провального сезона продолжает усиливать состав. Очередным новичком команды стал нападающий Кёго Фурухаси.

Лидер Виссел Кобе перебрался в Селтик, сообщает официальный сайт клуба.

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Фурухаси заключил с "кельтами" 4-летний контракт. Сумма отступных за японца остается неизвестной. За Виссел Кобе он провел 3,5 сезона. Ранее нападающий, который также может сыграть в оттяжке и левого вингера, защищал цвета родного Гифу.

В сезоне-2021 Кёго Фурухаси провел 20 матчей в J-Лиге, в которых забил 14 мячей.

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