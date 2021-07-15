Селтік переманив хавбека, який був за крок від Динамо
15 липня 15:04 - Читать на русском
Трансферна мета киян – ізраїльський вінгер Ліель Абада – знайшов собі новий клуб.
Півзахисник Маккабі Петах-Тіква Ліель Абада перейшов у Селтік, повідомляє офіційний сайт "кельтів".
Трансфер Абади в Динамо остаточно зірвався, але Маккабі залишає двері відчиненими
19-річний вінгер підписав з шотландцями контракт терміном на 5 років. Вартість трансферу не розголошується, однак Transfermarkt вказав суму компенсації у розмірі 4 млн євро.
Нагадаємо, взимку ізраїльтянина дуже хотіло бачити у своїх лавах Динамо. Проте, тоді переговори так і не увінчались успіхом.
Динамо впевненою перемогою над Сьйоном подолало нічийний синдром на зборах – Шкурін забив, Супряга і Кулач розчарували
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter