Півзахисник Маккабі Петах-Тіква Ліель Абада перейшов у Селтік, повідомляє офіційний сайт "кельтів".

Трансфер Абади в Динамо остаточно зірвався, але Маккабі залишає двері відчиненими

19-річний вінгер підписав з шотландцями контракт терміном на 5 років. Вартість трансферу не розголошується, однак Transfermarkt вказав суму компенсації у розмірі 4 млн євро.

Нагадаємо, взимку ізраїльтянина дуже хотіло бачити у своїх лавах Динамо. Проте, тоді переговори так і не увінчались успіхом.

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