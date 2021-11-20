Чемпіонат Іспанії 2021/22, 14-й тур

Сельта – Вільяреал – 1:1

Голи: Мендес, 72 – А. Морено, 27

Севілья – Алавес – початок о 17:15

Атлетіко – Осасуна – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривала зустріч у Віго між Сельтою та Вільяреалом. "Жовта субмарина" відкрила рахунок на 27-й хвилині внаслідок подачі з лівого флангу та двох скидок у штрафному господарів – голкіпер, здавалося б, спіймав м'яч, але потім він несподівано випустив його з рук. Парехо одразу ж покарав за помилку пасом під удар Альберто Морено в порожні ворота. 0:1!

За такого рахунку левантійці підіймалися в першу десятку турнірної таблиці, але на 72-й хвилині господарі зрівняли. Рятівником виступив Браїс Мендес, який зіграв на добиванні після дальнього, але не дуже сильного й гострого удару Бельтрана (воротар парирував його перед собою) – 1:1! Цей гол виявився останнім у матчі. Нічия!

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