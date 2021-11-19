Леванте, попри непоганий футбол і низку крутих матчів проти лідерів Ла Ліги, не здобув жодної перемоги за 13 турів. При цьому "жаби" трималися у зоні вильоту, відставши від рятівної 17-ї сходинки аж на п'ять очок. Чергова спроба обірвати безвиграшну серію припала на домашній поєдинок проти Атлетіка, якому не вистачало трьох залікових балів до п'ятого місця.

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В першому таймі господарі домінували, завдавши втричі більше ударів по воротах. Кілька разів Леванте був дуже близьким до голу, однак забити до перерви команді і не вдалося. В другому ж таймі перевага підопічних Хав'єра Перрейри виявилась не такою серйозною, чому неабияк сприяла рясна злива – на в'язкому газоні баски змогли зробити гру більш контактною. Для технічних "жаб" дощ був не в тему.

Наприкінці зустрічі обидва колективи змарнували два шикарних шанси вирвати перемогу. Так, на 77-й хвилині Де Фрутос потужно пробив з відскоку метрів з 20-ти у правий нижній кут – Сімон врятував Атлетік! Гості відповіли на 80-й вриванням Ніко Вільямса на лівий край штрафного з обіграшем останнього захисника й пострілом з близької відстані. Карденас парирував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Леванте залишився на передостанній позиції з 7 очками в активі. Атлетік, набравши 19 залікових балів, вийшов на сьому позицію.

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