У рамках суботньої програми 26-го туру Ла Ліги було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 26-й тур

Кадіс – Сельта – 2:2

Голи: Хуанмі, 66, Мачіс, 90+10 – Аспас, 11, Сведберг, 58

Бетіс – Атлетік – початок о 17:15

Лас-Пальмас – Осасуна – початок о 19:30

Зірка Барселони погрожує Луніну, Довбику і Циганкову: "Для них вже все не так, як раніше"

Кадіс продовжив свою безвиграшну серію у Ла Лізі до 22-х турів. Цього разу андалусійці розписали бойову нічию з Сельтою, врятувавшись від поразки аж на 100-й хвилині. Поєдинок став знаковим для Аспаса, якому вдалося відзначитись 200-м голом за галісійців. Лише шістьом футболістам у історії іспанського футболу вдалося забити 200+ м'ячів у складі одного клубу – щоправда, це без урахування представників Реала й Барселони.

️ H I S T Ó R I C O ️@aspas10 acaba de marcar su gol número 200 con el @RCCelta: 149 en Primera División, 34 en Segunda División, 12 en Copa del Rey y 5 en Europa League.



Los SEIS HÉROES que marcaron 200+ goles en competiciones oficiales para un mismo club español diferente… pic.twitter.com/qWbJzGmeqy — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 25, 2024

"Жовта субмарина" продовжує йти на дно залишаючись у зоні вильоту. Сельта відірвалася від трійки аутсайдерів на 6 очок – саме така відстань сформувалася між ними й Кадісом (17-м клубом чемпіонату).

Атлетіко не зумів дотиснути Альмерію, Мората змарнував шанс – Мальорка на останніх хвилинах врятувала нічию з Алавесом