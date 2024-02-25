В рамках субботней программы 26-го тура Ла Лиги было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 26-й тур

Кадис – Сельта – 2:2

Голы: Хуанми, 66, Мачис, 90+10 – Аспас, 11, Сведберг, 58

Бетис – Атлетик – начало в 17:15

Лас-Пальмас – Осасуна – начало в 19:30

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Кадис продлил свою безвыигрышную серию в Ла Лиге до 22-х туров. На сей раз андалусийцы расписали боевую ничью с Сельтой, спасшись от поражения аж на 100-й минуте. Поединок стал знаковым для Аспаса, которому удалось отметиться 200-м голом за галисийцев. Только шестерым футболистам в истории испанского футбола удалось забить 200+ мячей в составе одного клуба – правда, это без учета представителей Реала и Барселоны.

️ H I S T Ó R I C O ️@aspas10 acaba de marcar su gol número 200 con el @RCCelta: 149 en Primera División, 34 en Segunda División, 12 en Copa del Rey y 5 en Europa League.



Los SEIS HÉROES que marcaron 200+ goles en competiciones oficiales para un mismo club español diferente.. pic.twitter.com/qWbJzGmeqy - MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 25 февраля, 2024

"Желтая субмарина" продолжает идти на дно оставаясь в зоне вылета. Сельта оторвалась от тройки аутсайдеров на 6 очков – именно такое расстояние сформировалось между ними и Кадисом (17-м клубом чемпионата).

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