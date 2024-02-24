Іспанія, Ла Ліга, 26-й тур

Алавес – Мальорка – 1:1

Голи: Бенавідес, 76 – Настасіч, 88

Альмерія – Атлетіко – початок матчу о 22:00

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У першому матчі дня Алавес приймав Мальорку. Господарі у першому таймі були набагато гострішими і більше награли на гол, у тому числі завдяки зусиллям Радоньїча, але пішли на перерву з нулями на табло. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Бенавідес зумів вивести господарів вперед, замкнувши головою навіс з кутового (і забивши свій дебютний гол у сезоні в 19 матчах).

Здавалось, Алавес втримає перемогу, але за 2 хвилини до завершення основного часу Настасіч зумів випередити захисників на добиванні і проштовхнув сферу у сітку. Вже у доданий час Ларін зумів вивести Мальорку вперед, але підігравання рукою залишило рахунок без змін.

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