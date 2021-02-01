Сельта підписала екс-форварда Шахтаря Феррейру
1 лютого 23:30 - Читать на русском
Аргентинський нападник Факундо Феррейра повернувся у Ла Лігу.
Сельта підсилила атакувальну лінію нападником Факундо Феррейрою, повідомляє офіційний сайт клубу.
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29-річний аргентинець розірвав контракт з Бенфікою, де йому не вдалось закріпитись, та приєднався до іспанського клубу на правах вільного агента. Угода Факундо з "кельтами" розрахована до завершення нинішнього сезону. Після 21-го туру Ла Ліги Сельта розташувалась на 10-й сходинці.
Українським вболівальникам Феррейра відомий своїми виступами за Шахтар у 2013-2018 роках.
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