Сельта підсилила атакувальну лінію нападником Факундо Феррейрою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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29-річний аргентинець розірвав контракт з Бенфікою, де йому не вдалось закріпитись, та приєднався до іспанського клубу на правах вільного агента. Угода Факундо з "кельтами" розрахована до завершення нинішнього сезону. Після 21-го туру Ла Ліги Сельта розташувалась на 10-й сходинці.

Українським вболівальникам Феррейра відомий своїми виступами за Шахтар у 2013-2018 роках.

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