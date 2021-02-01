Сельта подписала экс-форварда Шахтера Феррейру
1 февраля 23:30 - Читати українською
Аргентинский нападающий Факундо Феррейра вернулся в Ла Лигу.
Сельта усилила атакующую линию нападающим Факундо Феррейрой, сообщает официальный сайт клуба.
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29-летний аргентинец разорвал контракт с Бенфикой, где ему не удалось закрепиться, и присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента. Соглашение Факундо с "кельтами" рассчитано до конца нынешнего сезона. После 21-го тура Ла Лиги Сельта расположилась на 10-й строчке.
Украинский болельщикам Феррейра известен своими выступлениями за Шахтер в 2013-2018 годах.
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