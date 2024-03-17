У рамках 29-го туру Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 29-й тур

Севілья – Сельта – 1:2

Голи: Ен-Несірі, 18 – Перес, 72, Ларсен, 78

Лас-Пальмас – Альмерія – 0:1

Гол: Баптістао, 14

Райо Вальєкано – Бетіс – початок о 19:30

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Сельта перемогла одразу ж після звільнення Рафи Бенітеса. Галісійців очолив Клаудіо Хіральдес – під його орудою вдалося бити Севілью на її ж полі. Звитяга виявилась вольовою й натужною, адже саме нервіонці відкрили рахунок на 18-й хвилині. Голом відзначився Ен-Несірі. 1:0.

Рахунок не змінювався до 70-х хвилин, однак потім Сельта забила двічі за шість хвилин. На 72-й Карлес Перес відновив статус-кво, а на 78-й Ларсен вивів гостей уперед. Його гол виявився вирішальним у зустрічі. Завдяки цьому успіху галісійці відірвались від зони вильоту на 5 очок – у Севільї жна 1 заліковий бал більше.

Суперсенсація сталася на Канарах, де Альмерія здобула мінімальну перемогу над Лас-Пальмас. Це була ПЕРША ПЕРЕМОГА АЛЬМЕРІЇ У ПОТОЧНОМУ ЧЕМПІОНАТІ! Андалусійці чекали на неї цілих 29 турів. Єдиний гол ще на 14-й хвилині забив Лео Баптістао.

Піднятись з дна таблиці цей успіх не дозволив, але яка різниця? Альмерія перемогла. Лас-Пальмас став лузером року в Іспанії.

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