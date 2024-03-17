В рамках 29-го тура Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 29-й тур

Севилья – Сельта – 1:2

Голы: Эн-Несири, 18 – Перес, 72, Ларсен, 78

Лас-Пальмас – Альмерия – начало в 17:15

Райо Вальекано – Бетис – начало в 19:30

Лунин обратился к Анчелотти на фоне слухов о возвращении Куртуа – всего 5 слов

Сельта победила сразу же после увольнения Рафы Бенитеса. Галисийцев возглавил Клаудио Хиральдес – под его руководством удалось бить Севилью на ее же поле. Победа оказалась волевой и натужной, ведь именно нервионцы открыли счет на 18-й минуте. Голом отметился Эн-Несири. 1:0.

Счет не менялся до 70-х минут, однако затем Сельта забила дважды за шесть минут. На 72-й Карлес Перес восстановил статус-кво, а на 78-й Ларсен вывел гостей вперед. Его гол оказался решающим во встрече. Благодаря этому успеху галисийцы оторвались от зоны вылета на 5 очков – у Севильи же на 1 зачетный балл больше.

Довбик тотально провалился: упущенные моменты, сухая серия продолжается – Жирона проиграла Хетафе и отпустила Реал на 10 очков