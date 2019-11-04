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Леганес отримав нового тренера

15:25 380 Читать на русском
Леганес отримав нового тренера
Хав'єр Агірре / Фото з відкритих джерел

Футбольний клуб Леганес очолив колишній наставник збірної Єгипту Хав'єр Агірре.

Аутсайдер чемпіонату Іспанії, екс-клуб голкіпера збірної України Андрія Луніна Леганес оголосив у соціальній мережі Твіттер про призначення головного тренера. Новим наставником команди став 60-річний Хав'єр Агірре.

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Останнім місцем роботи мексиканського фахівця була збірна Єгипту, яку він покинув на початку липня цього року після вильоту команди з Кубка африканських націй. Окрім Єгипту Агірре тренував збірні Японії та Мексики. На клубному рівні Хав’єр тренував команди: Аль-Вахда (ОАЕ), Еспаньйол, Сарагоса, Атлетіко, Осасуна (всі – Іспанія), Пачука, Атланте (всі – Мексика).

Леганес у поточному сезоні в Ла Лізі лише одного разу святкував перемогу, два поєдинки звів у нічию і дев’ять разів програв. Команда впевнено посідає останню сходинку турнірної таблиці.

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Іспанія Леганес Леганес Хав'єр Агірре Хав'єр Агірре
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