Програму 10-го туру Ла Ліги закривав поєдинок на "Колізеум Альфонсо Перес" між місцевим Хетафе та галісійською Сельтою. Господарі підходили до зустрічі, тримаючись на останній позиції без перемог у поточному сезоні, а з урахуванням попереднього їхня безвиграшна серія в Прімері досягнула 10 матчів. Звісно ж, команда бажала зупинити цей жах, в той час як гості намагалися здобути свою третю звитягу в чемпіонаті.

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Перший тайм виявився не дуже цікавим. Лишень перед перервою команди розмінялися реально небезпечними моментами: на 39-й хвилині Ноліто міг вивести Сельту вперед, вирвавшись віч-на-віч (Сорія врятував), а Хетафе мав небезпечний штрафний на 44-й – м'яч після удару Сандро Раміреса пройшов над ближньою дев'ятку. Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

В другому ж таймі господарі "поплили". На 54-й хвилині Аспас скористався обрізкою суперника, вивалившись сам-на-сам з голкіпером і пробивши в дальній кут – Сорія парирував, однак після подачі з кутового Міна вивів Сельту вперед. 0:1! Ще через три хвилини Аспас отримав розрізний пас від Мендеса в шести метрах від воріт і легко переграв Сорію. На 73-й же класна комбінація галісійців завершилась дублем Яго. 0:3!

Після цього сподіватись на камбек було наївно. У підсумку, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Сельти. Хетафе не виграє у 11-му матчі Ла Ліги поспіль, залишаючись на дні таблиці.

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