Программу 10-го тура Ла Лиги закрывал поединок на "Колизеум Альфонсо Перес" между местным Хетафе и галисийской Сельтой. Хозяева подходили к встрече, держась на последней позиции без побед в текущем сезоне, а с учётом предыдущего их безвыигрышная серия в Примере достигла 10 матчей. Конечно, команда хотела остановить этот ужас, в то время как гости пытались добыть свою третью победу в чемпионате.

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Первый тайм оказался не слишком интересным. Лишь перед перерывом команды разменялись реально опасными моментами: на 39-й минуте Нолито мог вывести Сельту вперёд, вырвавшись один на один (Сория спас), а Хетафе имел опасный штрафной на 44-й – мяч после удара Сандро Рамиреса прошел над ближней девяткой. Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Во втором же тайме хозяева "поплыли". На 54-й минуте Аспас воспользовался обрезкой соперника, вывалившись один на один с голкипером и пробив в дальний угол – Сория парировал, однако после подачи с углового Мина вывел Сельту вперёд. 0:1! Еще через три минуты Аспаса получил разрезной пас от Мендеса в шести метрах от ворот и легко переиграл Сорию. На 73-й же классная комбинация галисийцев завершилась дублем Яго. 0:3!

После этого надеяться на камбэк было наивно. В итоге, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Сельты. Хетафе не выигрывает в 11-м матче Ла Лиги подряд, оставаясь на дне таблицы.

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