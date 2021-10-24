Чемпіонат Іспанії 2021/22, 10-й тур

Севілья – Леванте – 5:3

Голи: Торрес, 8, Мір, 24, Дієго Карлос, 38, Ель-Хаддаді, 50, Фернандо, 64 – Моралес, 33, 55, Мелеро, 62

Бетіс – Райо Вальєкано – початок о 19:30

Атлетіко – Реал Сосьєдад – початок о 22:00

Севілья у 10-му турі Ла Ліги отримала чудову нагоду вийти на вершину турнірної таблиці, а з урахуванням важких матчів конкурентів випав шанс залишитись там надовго. Втім, спочатку необхідно було переграти в рідних стінах Леванте, у якого ще не було перемог у чемпіонаті. Господарі так налаштувалися на цю зустріч, що забили два голи ще у першій половині першого тайму – на 8-й хвилині Торрес шедевральним ударом з лету замкнув навіс Аугустінссона з кутового, а на 24-й Мір з лівого краю штрафного класно пробив під ближню стійку. 2:0.

Севілья націлилась на зірку Шахтаря

Здавалося, що це кінець, однак Леванте не збирався здаватись. На 33-й хвилині Моралес прийняв м'яч на куті карного майданчика й потужно вистрілив під поперечку, скоротивши відставання "жаб" у рахунку – втім, вже на 38-й Дієго Карлос відновив гандикап андалусійців, пробивши головою після навісу від Сусо. 3:1. "От тепер точно кінець", – подумали всі. За чотири хвилини після перерви Ель-Хаддаді, здавалося б, добив нещасний Леванте, влучивши у правий нижній кут ударом метрів з 24-х.

Втім, вже на 55-й хвилині Моралес оформив дубль, скориставшись грубою помилкою голкіпера Буну й забивши у порожні ворота – 4:2! Ще через сім хвилин "жаби" вколотили третій гол внаслідок проходу Де Фрутоса на правий край штрафного та прострілу на Мелеро, але вже на 64-й хвилині Севілья прокинулась, забивши аналогічним чином – 5:3! На жаль, цей гол виявився останнім у зустрічі, хоча у Леванте були влучання в стійку та підозра не пенальті (та і господарі мали моменти). Севілья святкує важку перемогу й виходить на перше місце!

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