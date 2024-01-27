Карло Анчелотті повернув Андрія Луніна в стартовий склад, і українець не підвів. Не можна сказати, що наш земляк мав багато роботи, але де повинен був, там виручив. Зокрема, здійснив класний сейв після удару в ближній кут.

Реал вирвав перемогу на Канарах і обійшов Жирону – Лунін рятував і отримав пошкодження, але партнери змусили пропустити

У пропущеному голі провини Луніна немає – її повинні між собою розділити Рюдігер і Начо. Зрештою, Реал вкотре вигриз перемогу на характері. Мадридці випередили Жирону на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. Лас-Пальмас залишається на восьмій сходинці.