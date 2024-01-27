Класний сейв Луніна у відеоогляді матчу Лас-Пальмас – Реал Мадрид – 1:2
20:30 - Читать на русском
Реал Мадрид обіграв Лас-Пальмас (1:2) в рамках 22-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24",
завершено
Вінісіус Жуніор 65’
Орельєн Чуамені 84’
65’ Вінісіус Жуніор
84’ Орельєн Чуамені
Карло Анчелотті повернув Андрія Луніна в стартовий склад, і українець не підвів. Не можна сказати, що наш земляк мав багато роботи, але де повинен був, там виручив. Зокрема, здійснив класний сейв після удару в ближній кут.
Реал вирвав перемогу на Канарах і обійшов Жирону – Лунін рятував і отримав пошкодження, але партнери змусили пропустити
У пропущеному голі провини Луніна немає – її повинні між собою розділити Рюдігер і Начо. Зрештою, Реал вкотре вигриз перемогу на характері. Мадридці випередили Жирону на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. Лас-Пальмас залишається на восьмій сходинці.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter