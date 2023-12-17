Власник Миная Валерій Пересоляк більше не хоче витрачати гроші на зарплати коштовних підстаркуватих зірок, а робитиме ставку на молодь.

– Чи означає призначення Любеновіча й прощання з 11 гравцями, що Минай почав готувати себе до Першої ліги?

– Це помилкові висновки. Любеновіча ми якраз запросили, бо знаємо його, як хорошого мотиватора, який вміє працювати з молоддю.

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Цей імпульс, віримо, допоможе команді зберегти прописку в еліті. Хоча, не буду приховувати. Крім турнірного завдання, ми дійсно змінили вектор розвитку. Зараз будемо робити акцент на вихованні молоді.

– Зміна вектора клубу означає, що зіркових новачків на кшталт Селезньова та Мілевського більше не буде?

– Селезньов, Мілевський, Кобін, Кополовець, Голодюк та інші зірки УПЛ – це люди, яким ми дуже вдячні за те, що вони зробили свій внесок у розвиток нашого клубу. Але зараз вважаємо недоцільним запрошувати футболістів з високими зарплатнями. З нашого ж досвіду – це далеко не гарантія результату.

– За якими критеріями Минай підписуватиме гравців в зимове міжсезоння?

– У цьому я повністю довіряю спортивному директору Сергію Білану та головному тренеру Желько Любеновічу. Точно віддаємо перевагу молодим та, на наш погляд, перспективним. У минулому сезоні у складі Минаю в УПЛ дебютувало, якщо я не помиляюсь, дев'ять футболістів. І це не завадило нам досягти найбільшого успіху в історії клубу за часів виступу у Прем'єрі-лізі", – сказав Пересоляк в інтерв'ю Українському футболу.

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