"Нас дуже здивувала публічна заява Ігоря Суркіса про те, що Минай має їхати грати до Києва. Я гадав, що у нас нормальні товариські стосунки з футбольним клубом Динамо і ми поважаємо кожного, хто розвиває український футбол.

Президент Миная жорстко розкритикував УАФ: "Ті, кому ми у 2022-му допомогли запустити чемпіонат, виганяють нас з дому"

Я телефонував Ігорю Михайловичу тоді, коли ухвалювалося рішення про перенесення гри і ми нормально поговорили та зійшлися на тому, що пізніше вирішимо між собою, де і коли грати. За всі наші чотири сезони в УПЛ у нас не було конфліктів з жодним клубом. Завжди йдемо назустріч колегам, а вони – нам. Але у цій ситуації все раптом вирішили без нас.

Наступного дня після слів президента Динамо ми отримуємо той самий лист від УАФ з рішенням по стадіону. Дуже не хочу вірити, що заява Динамо і дії УАФ пов'язані між собою. Але все виглядає саме так. Візьміть хоча б ось цей факт: першим публічно сказав про цей лист працівник Динамо Сергій Мохник. На той момент ми ще не знали про цей лист і він ще ніде не був опублікований, а Мохник вже про нього розповідав. Звідки ж він дізнався, цікаво?" – сказав Пересоляк в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у скандальному матчі 16-го туру Минай і Динамо встигли зіграти трохи більше хвилини і змушені були ховатись в укритті через оголошену повітряну тривогу. Після її завершення було домовлено про перенесення поєдинку. Нині ж клуби ведуть між собою віртуальну війну – Динамо погрожує Минаю технічною поразкою, якщо закарпатці не погодяться провести поєдинок у Києві. На боці киян зіграла і УАФ, яка видала цидулку з вказівкою терміново обладнати Минай-арену освітленням (інакше її буде позбавлено акредитації).

Динамо поставило Минаю ультиматум щодо скандального матчу – технічної поразки не вимагатимуть лише за однієї умови