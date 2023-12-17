Владелец Миная Валерий Пересоляк больше не хочет тратить деньги на зарплаты дорогих престарелых звезд, а будет делать ставку на молодежь.

– Означает ли назначение Любеновича и прощание с 11 игроками, что Минай начал готовить себя к Первой лиге?

– Это ошибочные выводы. Любеновича мы как раз пригласили, потому что знаем его, как хорошего мотиватора, который умеет работать с молодежью.

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Этот импульс, верим, поможет команде сохранить прописку в элите. Хотя, не буду скрывать. Кроме турнирной задачи, мы действительно сменили вектор развития. Сейчас будем делать акцент на воспитании молодежи.

– Смена вектора клуба означает, что звездных новичков вроде Селезнева и Милевского больше не будет?

– Селезнев, Милевский, Кобин, Кополовец, Голодюк и другие звезды УПЛ – это люди, которым мы очень благодарны за то, что они внесли свой вклад в развитие нашего клуба. Но сейчас считаем нецелесообразным приглашать футболистов с высокими зарплатами. По нашему же опыту – это далеко не гарантия результата.

– По каким критериям Минай будет подписывать игроков в зимнее межсезонье?

– В этом я полностью доверяю спортивному директору Сергею Билану и главному тренеру Желько Любеновичу. Точно отдаем предпочтение молодым и, на наш взгляд, перспективным. В прошлом сезоне в составе Миная в УПЛ дебютировало, если я не ошибаюсь, девять футболистов. И это не помешало нам достичь наибольшего успеха в истории клуба во времена выступления в Премьер-лиге", – сказал Пересоляк в интервью Українському футболу.

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