Прізвище 35-річного форварда зникло із заявки ковалівського клубу на офіційному сайті УПЛ. На особистій сторінці гравець вже без команди.

Селезньов зробив амбітну заяву щодо завершення кар'єри

Вчора журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Селезньов залишається в Колосі після зустрічі з президентом клубу. Щоправда, це рішення не було узгоджене з тренером Русланом Костишиним. Вочевидь, наставник Колоса таки не пробачив ветерану проблеми з режимом, через які форварда вигнали зі зборів у Туреччині.

Нагадаємо, Селезньов приєднався до ковалівців минулого літа і встиг відзначитись 5 голами у 10 матчах – всі з пенальті.

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