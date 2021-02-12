Фамилия 35-летнего форварда исчезла из заявки ковалевского клуба на официальном сайте УПЛ. На личной странице игрок уже без команды.

Селезньов зробив амбітну заяву щодо завершення кар'єри

Вчера журналист Игорь Бурбас сообщил, что Селезнев остается в Колосе после встречи с президентом клуба. Правда, это решение не было согласовано с тренером Русланом Костышиным. Скорее всего, наставник Колоса все же не простил ветерану проблемы с режимом, из-за которых форварда выгнали со сборов в Турции.

Напомним, Селезнев присоединился к ковалевцам прошлым летом и успел отметиться 5 голами в 10 матчах – все с пенальти.

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