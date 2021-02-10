"Ставки на те, що я оголошу про завершення кар'єри? Якщо хочете програти гроші, то ставте. Поки не поб'ю рекорд за голами в чемпіонатах України, ніхто мене не прибере з футболу", – поділився Селезньов у шоу Бомбардир.

Селезньов пригадав, як Хацкевич підбурив його на побиття бомбардирського рекорду України

Зазначимо, що Селезньов розташувався на третій сходинці бомбардирів чемпіонатів України зі 116 забитими м'ячами, поступаючи Максиму Шацьких та Сергію Реброву 7 голами.

Нагадаємо, Селезньова відрахували з Колоса через порушення режиму – ЗМІ стверджували, що він випивав з Андрієм Вороніним напередодні спарингу з брестським Рухом. Тренер московського Динамо підтвердив зустріч з Євгеном, але категорично заперечує вживання алкоголю.

"Алкоголік досяг би того, чого досяг я?": Селезньов – про скандал у Колосі, зустріч з Вороніним і свої перспективи