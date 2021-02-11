"Колос та Селезньов не розривають контракт. Це головний підсумок зустрічі гравця із президентом клубу. Сторони вислухали одне одного, але крапки не поставили.

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Костишин на зустріч приїздити відмовився. Хоча раніше отримав смс, в якій Женя перепросив за емоції у спілкуванні з коучем", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Селезньова відрахували з Колоса через порушення режиму – ЗМІ стверджували, що він випивав з Андрієм Вороніним напередодні спарингу з брестським Рухом. Президент ковалівського клубу Андрій Засуха вперто не брав слухавку після дзвінків Євгена. Зрештою, сьогодні відбулась довгоочікувана зустріч футболіста і функціонера.

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