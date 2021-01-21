"Чи може хтось із моїх клієнтів підсилити Олімпік у це міжсезоння? Звичайно. Яя приходить як тренер, хоча, я думаю, що він без проблем може бути граючим тренером. Образно кажучи, подивіться, Селезньов же грає? Я думаю, що Яя Туре без проблем теж може зіграти.

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Яя повинен був приєднатися до команди в ніч з вівторка на середу. Але з Англії його не випустили, тому що в Туреччині, якщо ти прилітаєш з Англії, потрібно сидіти 14 днів на карантині. А це як раз весь збір. Тому, ми прийшли до висновку, що він вже безпосередньо приїде до Києва і буде там працювати", – поділився Селюк у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Туре приєднається до штабу Ігоря Климовського – африканець хоче опанувати тренерське ремесло, починаючи з самих низів.

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