"Может ли кто-то из моих клиентов усилить Олимпик в это межсезонье? Конечно. Яя приходит как тренер, хотя, я думаю, что он без проблем может быть играющим тренером. Образно говоря, посмотрите, Селезнев же играет? Я думаю, что Яя Туре без проблем тоже может сыграть.

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Яя должен был присоединиться к команде в ночь со вторника на среду. Но из Англии его не выпустили, так как в Турции, если ты прилетаешь из Англии, нужно сидеть 14 дней на карантине. А это как раз весь сбор. Поэтому, мы пришли к выводу, что он уже непосредственно приедет в Киев и будет там работать", – поделился Селюк в комментарии Sport.ua.

Напомним, Туре присоединится к штабу Игоря Климовского – африканец хочет овладеть тренерским ремеслом, начиная с самых низов.

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