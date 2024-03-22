Колишній нападник Шахтаря, Дніпра та збірної України Євген Селезньов похвалив наставника "синьо-жовтих" Сергія Реброва за вдале рішення під час матчу проти Боснії і Герцеговини.

"Хід Реброва наприкінці матчу, коли зіграли в два форварди? Фантастика! Вийшов Яремчук і стало два форварди на полі, які забили два м’ячі. Це фантастика, що ще сказати? Це відчуття тренера, тактичний задум. І вона спрацювала, якщо два нападники забили.

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Якої гри очікувати проти Ісландії? Буде набагато важче, аніж було з боснійцями. Набагато! Дай Бог, щоби повернувся Віктор Циганков. Але хто б там не грав – вони розуміють, задля чого це роблять. Вони грають не для себе, а за країну. Та ще й в такий складний час для неї.

Хлопці це розуміють, повірте мені. Я з деякими футболістами спілкуюся. За те, що вони зробили – перед ними треба зняти капелюха за те, що вони зробили", – поділився Селезньов у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, що Україна після перемоги над Боснією і Герцеговиною зіграє у фіналі плей-офф кваліфікації до Євро-2024 проти Ісландії. Зустріч запланована на 26 березня.

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