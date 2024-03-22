Бывший нападающий Шахтера, Днепра и сборной Украины Евгений Селезнев похвалил наставника "сине-желтых" Сергея Реброва за удачное решение во время матча против Боснии и Герцеговины.

"Ход Реброва в конце матча, когда сыграли в два форварда? Фантастика! Вышел Яремчук и стало два форварда на поле, которые забили два мяча. Это фантастика, что еще сказать? Это ощущение тренера, тактический замысел. И она сработала, если два нападающих забили.

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Какой игры ожидать против Исландии? Будет намного тяжелее, чем было с боснийцами. Намного! Дай Бог, чтобы вернулся Виктор Цыганков. Но кто бы там ни играл – они понимают, для чего это делают. Они играют не для себя, а за страну. Да еще и в такое сложное время для нее.

Ребята это понимают, поверьте мне. Я с некоторыми футболистами общаюсь. За то, что они сделали – перед ними надо снять шляпу за то, что они сделали", – поделился Селезнев в комментарии UA-Футбол.

Напомним, что Украина после победы над Боснией и Герцеговиной сыграет в финале плей-офф квалификации к Евро-2024 против Исландии. Встреча запланирована на 26 марта.

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