Головний тренер Карпат Мирон Маркевич пояснив, чому збірній України було так важко грати проти боснійців.

"Склалося враження, що для збірної України дещо несподіваним виявилася тактична побудова боснійців 3-5-2, коли їм вдалося нейтралізувати висунутого на вістря атаки Артема Довбика. Заради справедливості слід сказати, що йому мало допомагали партнери. Звісно, коли б в українців були більш агресивні фланги, то простіше було б знаходити вразливі місця в редутах господарів.

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Проте наші крайні півзахисники були доволі пасивні, бракувало креативу Олександру Зінченку та Георгію Судакову. Найменше претензій до Володимира Бражка, який, як для дебюту, вдало замінив на позиції опорника Тараса Степаненка.

Що допомогло перехопити ініціативу? Треба було рятувати ситуацію й наставник Сергій Ребров зробив правильні заміни, перейшовши на гру в два нападники. Не розумію, чому на ці перебудови господарі ніяк не відреагували, адже треба було залучити четвертого захисника.

Та це вже їхні проблеми, адже вони були не безгрішні й біля чужих воріт. Втім, тоді б не вдалося Роману Яремчуку стати героєм поєдинку, записавши до свого активу гол і результативну передачу", – поділився Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України відігралась впродовж зустрічі та вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1), а Яремчук забив та віддав гольову передачу після виходу на заміну.

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