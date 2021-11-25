"Відразу кілька джерел повідомляють, що Селезньов тим чи іншим чином порушує дисципліну. Він тримає дієту, багато працює на тренуваннях, ходить на бокс і любить бухати. Він уже мав кілька загулів восени.

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Питання в тому, що клуб про це йому нічого не говорить. Вони знали, кого запросили до команди і заплющують на це очі. Були випадки, коли Селезньов приїжджав на базу у несвіжому стані, видно було, що він не відійшов від учорашніх загулів. Після забитого гола Інгульцю, він знову поїхав кутити. Була бійка, у якій Селезньов постраждав. Він приїхав зранку на тренування, але не брав участь у ньому.

З Колосом трохи інша історія була, там питання субординації. Він "скакав" на тренерський штаб, це їм не сподобалося. Якби він гуляв, але приходив на тренування і не "скакав" ні на кого з тренерського штабу, то претензій до нього не було б – усі знають, хто такий Селезньов. В Минаї він має субординацію до тренерського штабу – він дуже добре знайомий як з Леоновим, так і з Кобіним", – повідомили у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у матчі з Інгульцем Селезньов зняв з себе своєрідне бомбардирське прокляття, забивши вперше у сезоні – до повторення рекорду залишилось шість голів.

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