Форвард Миная Евгений Селезнев серьезно настроен стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины и стремится опередить Александра Гладкого в борьбе за это звание.

"Я побью первым рекорд. Дай бог, чтобы он больше забивал. Я всегда говорил, что Гладкий – самый сильный нападающий, которого видел в жизни. Это правда. Давай, сперва побью рекорд я. У меня будет 123, а у тебя 130 или 140", – сказал Селезнев в разговоре с Гладким в программе Burbuzz.

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После этого журналист Игорь Бурбас предложил пари форварду Миная: если Гладкий перегонит его в списке голеадоров УПЛ, то Селезнев должен переплыть Днепр. Нападающий согласился, но при условии, что Бурбас будет плыть сзади со спасательным кругом.

Отметим, что Селезнев имеет в активе 117 голов в чемпионатах Украины, тогда как у лидеров списка – Сергея Реброва и Максима Шацких – по 123 забитых мяча. Александр Гладкий же наколотил за свою карьеру 98 голов в УПЛ.

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