Завершився 42-й тур іспанської Сегунди, який визначив команди, які піднімуться до Ла Ліги напряму, та ті, які поборються за останній шанс піднятись в еліту шляхом плей-офф.

Сегунда 2023/24, 42-й тур

Ейбар – Ов'єдо – 4:3

Голи: Акече, 25, (пен.), Леон, 39, Корпас, 83, Стоїчков, 90 – Борха Санчес, 5, Бастон, 81, 90+7

Вільяреал B – Расінг Сантандер – 1:0

Гол: Морено, 72

Леганес – Ельче – 2:0

Голи: де ла Фуенте, 10, Крус, 45+5

Тенеріфе – Вальядолід – 2:1

Голи: Луїсмі, 52, А. Родрігес, 79 – Хосе Амо, 68, (аг.)

Ельдеренсе – Спортінг Хіхон – 0:1

Гол: Меса, 57

Еспаньйол – Картахена – 3:0

Голи: Пуадо, 55, Брейтвейт, 83, Меламед, 90+2

Перед стартом останнього туру лише Вальядолід гарантував собі вихід до еліти іспанського футболу, а ще одразу 6 клубів мали шанс вийти напряму, потрапити в плей-офф чи залишитись в Сегунді.

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Чемпіоном першості став Леганес, який впевнено обіграв Ельче (2:0) та набрав 74 очки, випередивши на 2 пункти Вальядолід. До слова, Андрій Лунін свого часу пограв і за Вальядолід, і за Леганес, хоча українця більше тримали в запасі.

Третю сходинку посів Ейбар, який зумів перестріляти Ов'єдо (4:3). Цікаво, що і Ов'єдо також потрапив до плей-офф – третя екс-команда Луніна завершила сезон шостою, випередивши Расінг Сантандер за додатковими показниками. Ще 2 місця в плей-офф посіли Еспаньйол та Спортінг Хіхон – четверте та п'яте місця відповідно.