Селезнев с Малагой не сумел обыграть Депортиво и потерял шанс возглавить Сегунду

Малага на своем поле сыграла вничью с Депортиво в матче 27-го тура испанской Сегунды.

Сегунда, 27 тур

Малага – Депортиво – 0:0

Нападающий Малаги Евгений Селезнев начал поединок с Депортиво на скамейке запасных. Украинец вышел на замену на 60-й минуте матча, но помочь своей команде вырвать победу не смог.

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После 27-и сыгранных матчей Малага имеет в своем активе 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У Депортиво, который идет 4-м, на один зачетный пункт меньше.

Отметим, что Малага могла сегодня выйти в лидеры Сегунды, если бы победила.