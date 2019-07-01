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Селезнев существенно потерял в цене после неудачного вояжа в Малагу

09:16 136 Читати українською
Селезнев существенно потерял в цене после неудачного вояжа в Малагу
Евгений Селезнев / Фото официального сайта Малаги

Форвард Евгений Селезнев вряд ли сможет назвать успешными свои выступления за Малагу.

Украинский нападающий существенно потерял в цене после полугодового периода в Испании.

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В феврале этого года известный портал Transfermarkt.de оценивал Селезнева в 500 тысяч евро. После недавнего обновления немецкие эксперты изменили свое мнение, считая, что бывший форвард Днепра стоит уже 400 тысяч евро. Таким образом игрок потерял 20% своей стоимости.

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Добавим, что в Малагу Евгений Селезнев перешел из Акхисара в январе 2019 года. С этого момента украинец провел в составе команды 12 матчей (346 игровых минут). По данным Transfermarkt.de, с сегодняшнего дня (1 июля 2019) 33-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

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Испания Малага Малага Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Сегунда
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