Селезнев существенно потерял в цене после неудачного вояжа в Малагу

Форвард Евгений Селезнев вряд ли сможет назвать успешными свои выступления за Малагу.

Украинский нападающий существенно потерял в цене после полугодового периода в Испании.

Зозуля попал в тройку самых дорогих игроков Альбасете – форвард существенно прибавил в цене

В феврале этого года известный портал Transfermarkt.de оценивал Селезнева в 500 тысяч евро. После недавнего обновления немецкие эксперты изменили свое мнение, считая, что бывший форвард Днепра стоит уже 400 тысяч евро. Таким образом игрок потерял 20% своей стоимости.

Дебелко забил свой первый гол за Ригу и помог команде одержать разгромную победу

Добавим, что в Малагу Евгений Селезнев перешел из Акхисара в январе 2019 года. С этого момента украинец провел в составе команды 12 матчей (346 игровых минут). По данным Transfermarkt.de, с сегодняшнего дня (1 июля 2019) 33-летний нападающий находится в статусе свободного агента.