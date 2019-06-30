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Дебелко забив свій перший гол за Ригу і допоміг команді здобути розгромну перемогу

23:16 115 Читать на русском
Дебелко забив свій перший гол за Ригу і допоміг команді здобути розгромну перемогу
Гравці Риги радіють впевненій перемозі / Фото офіційного сайту клубу

Український нападник відзначився голом і асистом у своєму третьому матчі за латвійську команду.

Чемпіонат Латвії, 20 тур

Метта/ЛУ – Рига – 0:4

Голи: Дебелко, 6, Брісола, 62, Фазілі (аг), 69, Ракелс, 74

Роман Дебелко відкрив рахунок уже в дебюті гри. 25-річний форвард скористався хаосом у обороні суперника після подачі кутового і вколотив м'яч у сітку з меж штрафного. У першій половині Рига заспокоїлась, але вже у другому таймі столична команда просто знищила суперника. Дебелко до голу додав ще й асист на Ракелса під час четвертого взяття воріт Метти/ЛУ.

Харатін, Зубков та Ігнатенко допомогли Ференцварошу здобути розгромну перемогу в товариському матчі

Рига очолює турнірну таблицю латвійського чемпіонату, випереджаючи найближчого конкурента на 6 очок.

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Рига Рига Роман Дебелко Роман Дебелко Українці за кордоном Світ
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