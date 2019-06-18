Селезнев и Бланко Лещук покинут Малагу

Малага не планирует продолжать сотрудничество с нападающими Евгением Селезневым и Густаво Бланко Лещуком.

Испанский клуб, который так и не сумел завоевать путевку в Примеру, не будет активировать опцию выкупа у Шахтера 27-летнего Бланко Лещука за 2,5 миллиона евро, сообщает Sport.ua.

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Что касается Селезнева, то в Малаге недовольны результатами работы 33-летнего украинца и не планируют продлевать с ним трудовой договор, срок действия которого истекает в конце июня. Сначала контракт Селезнева подписывался на полгода с опцией пролонгации еще на 2, которая зависела от выступлений футболиста.

Сезон-2018/19 Бланко Лещук провел в Малаге на правах аренды, отметившись 9 голами и 8 ассистами в 41 поединке. Селезнев перешел в лагерь "анчоусов" во время зимнего трансферного окна и провел лишь 12 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

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