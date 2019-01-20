"Селезньов спалахує на тлі оплесків", або Рекорд та іронія: іспанські ЗМІ та фанати Малаги оцінили дебют українця

Євген Селезньов дебютував за Малагу в Сегунді. Вихід українського форварда став фартовим для іспанського клубу, який забив переможний гол і очолив турнірну таблицю.

Дебют Селезньова вже оцінив головний тренер Малаги, який працював у Дніпрі з Хуанде Рамосом. Не залишились байдужими й іспанські фанати та ЗМІ. Незважаючи на те, що 33-річний нападник не грав декілька місяців і не може похвалитись ідеальною фізичною формою, Хуан Муньїс дав йому шанс вийти на приблизно 25 хвилин. Причому замінив він лівого вінгера. Фактично з цього моменту "анчоуси" перейшли на гру в 3 форварди. Вийшло доволі непогано. По-перше, майже відразу він підтримав гостру контратаку Малаги, рухаючись зустрічним курсом. Епізод завершився тим, що форварда Шахтаря Густаво Бланко Лещука скосили перед штрафним – заслужена червона картка. Аргентинець ще й гольовий пас віддав, ставши одним з головних героїв зустрічі, хоча й продовжив свою 3-місячну гольову засуху.

Селезньов переможно дебютував за Малагу в матчі з Луго – Бланко Лещук відзначився асистом

Згодом Євген показав те, за що його цінують тренери – вміло обробив і прикрив корпусом непростий м'яч після свічки від партнера і відразу ж кинув гострий пас за спини захисникам – лише в останню мить гравець Луго нейтралізував загрозу. Емоційна реакція Селезньова, що його пас не дійшов до одноклубника, отримала не надто схвальні відгуки фанів. Українець показав сильну заведеність уже з перших хвилин у чемпіонаті Іспанії, але вболівальникам хотілось би бачити більше дій, ніж жестів. Не обійшлось і без браку. Селезньов не виграв жодного із 4-х силових єдиноборств, але отримав від Sofascore непогану оцінку 6,5. Цікаво, що екс-форвард Шахтаря і Дніпра працював більше в центрі поля та на своїй половині, ніж у штрафному Луго.

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За рахунку 2:1 на користь "анчоусів" Євген вдало зіграв на підбиранні після сейву свого кіпера, допоміг розвернути контру, яку не продовжив через неточний пас партнера. Встиг посперечатись з арбітром і показати, що команда може на нього розраховувати як мінімум у таких компонентах, як прийом і розумна переадресація довгих передач, контроль м'яча та допомога біля своїх воріт, хоча в кількох моментах Селезнов і втрачав своїх гравців. Якщо оцінювати його як суто форварда, то він перебував у тіні, хоча на вирішальний гольовий пас пішов і увагу суперників якоюсь мірою відволік.

Провідне андалусійcьке видання El Desmarque присвятило дебюту форварда, який забив 11 голів і віддав 2 асисти за 58 матчів у національній збірній України, окрему колонку. "Селезньов і його спалахи у прем'єрі на тлі оплесків". Іспанські журналісти відзначають, що за менш ніж півгодини єдиний зимовий новачок Малаги показав модель того, якою може бути його кар'єра на Ла Росаледі. "Вболівальники прийняли його як месію. Невідомо, чи він дійсно матиме великий вплив на команду, але, безумовно, повинен створити альтернативу Бланко Лещуку та Харперу і покращити конкуренцію в нападі.

Останній, до речі, відразу ж забив гол. Селезньов увійшов у гру з попутним вітерцем. Після овації публіки зайняв місце поруч з Харпером і Бланко Лещуком. Утім останній травмувався і згодом покинув поле. Дебют українця став монетою, яка має два боки. Очевидно, що його фізичний стан далекий від ідеалу. Вітім усередині клубу відзначають, наскільки важко він працює над його покращенням. З іншого боку він показав, гравцем якого рівня залишається.

Seleznyov deja destellos en un estreno entre vítores https://t.co/OWlkm2egTF #MálagaCF — ElDesmarque Málaga CF (@eldesmarque_mcf) 19 січня 2019 р.

Дуже виразний футболіст, вже помітні цікаві деталі. Це чиста дев'ятка як альтернатива Мендосі. Чудово працює на оборону, дуже добре захищає м'яч і виграв більшість повітряних дуелей. Ще потрібно з'ясувати, наскільки він зможе скомпонуватись з Бланко, наріжним каменем для тренера. Бойове хрещення вийшло майже прекрасним".

Malaga Hoy відзначає позитивну реакцію трибун на Селезньова. Коли він тільки пішов розігріватись, миттєво почув овації на свою адресу. "Галасував і буркотів. Росаледа прийняла українця з відкритими обіймами. Стадіон жадав його появи в момент агонії. Перші ознаки того, що ми від нього побачимо в сезоні: воював за високі м'ячі, бурхливо реагував і протестував. Кілька разів апелював до арбітра і махав руками до партнерів, вимагаючи від них пас.

️ Debut de Seleznov con el @malagacf, al que recibió La Rosaleda con ganashttps://t.co/QBARQjy53k — malagahoydxt (@malagahoydxt) 20 січня 2019 р.

Своїм відкриванням допоміг Пачеко віддати пас на вільного Лещука, який завершився червоною карткою суперника. Також діяв в епіцентрі воротарського майданчика, коли Харпер забивав переможний гол. З відходом Бланко Лещука Селезньов став головним орієнтиром в атаці. Мовою цифр він 8 разів віддавав пас, з точністю 72%.

Diario Sur оцінив українця на поганенькі 4 бали: "Це було далеко від того, що ми очікували побачити". Це найгірша оцінка в усій команді. Четвірку також отримали воротар Мунір та польові гравці Ренато, Ломбан та ще один гравець з лави запасних Хуанпі.

Фанати Малаги в соцмережах залишились не дуже враженими першими проблисками гри Селезньова, реагуючи місцями аж надто емоційно.

"Дебют у порядку. Тепер чекаю, коли набере форму. Великий Селезньов", – андалусійця зачепив вираз очей українця.

YA DEBUTE OK, ASI QUE ESPERA QUE COJA FORMA Y MIRA MIS OJOS DE BICHO, NI ACERCARTE QUE TE COMO AJAJAJJA, GRANDE SELEZNYOV. pic.twitter.com/GkKBBg6Oep — FranciscoSomosDe1ªMÁLAGA.C.F. (@francisrumbamor) 20 січня 2019 р.

Селезньов сподобався далеко не всім. "Я обожнюю жартували, але бачу деякі прояви ейфорії щодо нього, тому буду дуже серйозним. Жарти жартами, але українець сьогодні був ганебним. Після двох ривків його фізичний стан повністю похитнувся. Його ледь не вилучили за удар ліктем. Я не знаю, що, чорт забирай, він робив на подачі кутового, яка майже завершилась голом.

El mío más cerca y paradon en la línea Jajajaja pic.twitter.com/qnrHWiwlyi — David Siles (@davilesiles) 19 січня 2019 р.

Ми беремо 33-річного дядька, який зовсім не у формі, хоча граємо матчі за життя. Це саме те, за що критикували трансфери Саксеса та Ідейє (екс-форварда київського Динамо, який забив у Малазі лише 1 гол, – прим. "Футбол 24")".

Para poner la guinda no sé qué cojones le hace a la grada distrayendose en el primer en el córner que por poco acaba en gol. NOS JUGAMOS LA VIDA estos meses y nos traen a un tío de 33 años totalmente fuera de forma. Justo lo que se criticó a los fichajes de Success o Ideye. — Vale (@valeonovalee) 19 січня 2019 р.

Вболівальник Малаги також дорікає Селезньову походом у ресторан з дружиною: "Перше, що робить гравець без форми, йде наїдатись коктейлем з морепродуктів. Це не вселяє мені впевненості, що він прийшов готовий помирати за клуб".

Y sinceramente que lo primero que haga tras llegar a Málaga fuerísima de forma sea pegarse un atracón de marisco en Puerto Banús no me inspira mucha confianza de que venga dispuesto a morir por el ascenso con este escudo. — Vale (@valeonovalee) 19 січня 2019 р.

"Який персонаж! Він зробив більше жестів руками, ніж ривків", – продовжують іронізувати вболівальники.

Que personaje!! Ha hecho más gestos con los brazos que carreras — Pablo HH (@PabloHereHerre) 20 січня 2019 р.

"Жалюгідний фізично. Я побачив жести та ставлення, які зовсім не сподобались. Сподіваюсь, це пройде, й українець заспокоїться".

También quería hablar de seleznyov.

LAMENTABLE este muchacho la verdad.

Físicamente para el arrastre y he visto gestos y actitudes que no me han gustado nada.

Quiero pensar que irá a + y se tranquilizará el ucraniano. — malaguista83 (@malaguista83) 19 січня 2019 р.

"Сподіваюсь, що Бланко не серйозно травмувався, бо із Селезньовим ми грали ніби в меншості. Сьогодні ми сміємось, бо перемогли, але якби втратили очки, хотілося б спалити Росаледу. Незважаючи на все, залишаюсь "Солдатом Селезньова": ще 3 очки, тимчасові лідери і думки про Тенеріфе. Я б залишив цей же склад, тільки Пачеко замість Харпера".

A pesar de todo, me declaro “Soldado de Seleznyov”. 3 puntitos mas, líderes provisionales, y a pensar en Tenerife. Repetiria XI, pero Pacheco en la izquierda, y Harper en el banquillo, para salir después como un toro a por todos. — El Hartible (@El_Hartible) 19 січня 2019 р.

А ось тренеру футзальної Малаги сподобались "дуже хороші деталі Селезньова".

Importantísima victoria del @MalagaCF !!!!

Tres puntos, que es lo importante.

Clave quitar a Renato y meter a Pacheco.

Muy buenos detalles de Seleznyov...

Somos líderes...!!!! — Ettore Stecchini (@EStecchini) 19 січня 2019 р.

Відзначимо, що 33-річний Селезньов у прем'єрному матчі за Малагу встановив рекорд, ставши найстаршим українцем в історії, хто дебютував у чемпіонаті Іспанії. Перевершити його показник буде важкувато. Попереднє досягнення належало Геннадію Перепаденку, який у 28 зіграв перший матч за Бадахос. Було це також у Сегунді, а з того моменту минуло вже 27 років! Легенда Чорноморця провів 81 матч у другому іспанському дивізіоні (рекорд серед наших) та забив 9 голів – більше разів відзначався лише Роман Зозуля (14).

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