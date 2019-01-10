"Акула намочила порох": чому Малазі та Бланко Лещуку потрібен кілер Селезньов, "як бальзам на душу" – реакція з Іспанії

Форвард донецького Шахтаря, який грає за Малагу в оренді, після феноменального старту сезону в Сегунді здав. Густаво Бланко Лещук потребує перезавантаження. Євген Селезньов у цьому допоможе, переконані іспанські ЗМІ.

Малага виграла лише 3 з останніх 9-и матчів другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Команда Муньїса скотилась на 4-е місце, поступившись місцем у прохідному дуеті Альбасете Зозулі. Добре, що хоч щільність там така, що пару очок відставання – зовсім не смертельно. Іспанські ЗМІ вбачають причину не найкращих останніх результатів "анчоусів" у проблемах Бланко Лещука, який після скандального вилучення у 12-му турі не забиває. Аргентинця з українським корінням помилували і не дискваліфікували, але після цього він жодного разу так і не відзначився у воротах суперника. Уже 3-й місяць (листопад, грудень, третина січня) триває гольова посуха 27-річного "гірника". А більше в команді бомбардирів й не було. До сьогодні.

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Логіка місцевих журналістів зрозуміла: кожен матч, у якому Густаво забив бодай гол, завершувався перемогою Малаги. Натомість в останніх двох зустрічах проти команд з нижньої половини таблиці андалусійці взагалі мовчали. Бланко Лещук зазвчичай рятував у таких випадках, але останнім часом формула "його гол – синонім 3-х очок" зламалась. Ось уже 9 турів, понад 70 днів минуло з останньої його феєрії (29 жовтня). Він був найбільш продуктивним новачком Малаги. Досі залишається найкращим бомбардиром та асистентом команди (6 голів і 3 гольові паси), але в останні тижні реальність стала дещо похмурішою.

Селезньов офіційно став гравцем Малаги

"Біла Акула Густаво намочив порох", – б'є на сполох La Opinion de Malaga. Зірка аргентинського танка сяє уже не так яскраво. Malagahoy звертає увагу на те, що гравець, який належить Шахтарю, попри все залишається маяком Муньїса. Через нього проходить вся атакувальна гра. У середньому Бланко Лещук бере участь у 18,8 дуелі за гру, виграючи 9,6 (51%). Точність пасів тримається на рівні 64% (15,3 з 23,9 знаходять адресат). В останніх же 9-и сухих матчах Густаво ще частіше входить і виграє єдиноборства (10,7 успішних із 21,8 загалом) з таким же відсотком успішних передач, як і по сезону. А ось з головним аспектом, з ударами геть біда: лише 3 удари у площину воріт за весь цей час, 1 у каркас воріт та аж 12 – повз.

Приїзд Євгена Селезньова, якому Акхісар наостанок усе-таки підсунув добрячу свиню, максимально затягуючи оформлення паперів про трансфер, повинен стати ковтком свіжого повітря для клубу катарського шейха Аль-Тані. Євген міг би навіть дебютувати 13-го січня проти Сарагоси, але станом на четвер досі не тренувався з новою командою (хоча й перебував у місті вже понад 5 днів), тому такий варіант виглядає малоймовірним. У перспективі Селя повинен стати "Кілером" для суперників, як його вже нарекли соцмережі нового клубу.

Муньїс також розраховує, що 33-річний новачок не лише завершуватиме, а й створюватиме гольові моменти. В його особі команда сподівається отримати кращого дриблера та більш різноманітного страйкера. "Гол як ліки для всіх бід. Діагноз у Малазі поставлено в цьому напрямку. Бальзам, що полікує рани або приховає реальність, яку не всі готові помічати. Перший і найважливіший крок зимового трансферного вікна. Манна небесна, яка нагодує всіх спраглих – від вболівальників до босів", – андалусійський журналіст Фелікс Годой пише про трансфер Селезньова так, ніби перебуває в курсі історії про знаменитого "годувальника". Провідне видання регіону El Desmarque заявляє, що Малага підписала людину-гол, і пригадує важливу роль, яку Євген відігравав у складі сенсаційного фіналіста Ліги Європи-2015 Дніпра.

"Характер, досвід, фізичні дані, блискучі дії в повітрі та вміння вести гру в атаці, широкий репертуар ударів", – українець ідеально підходить для іспанського футболу, на думку Хосе Мігеля Карретеро. Утім є і 2 моменти, які викликають сумніви: форма гравця, який кілька місяців не виходив на поле через конфілкт з тренером Акхісара, а також проблеми з адаптацією – усе ж свої найкращі сезони Селезньов провів у рідній Україні. Екс-форвард Шахтаря і Дніпра цілком може скласти дует важких форвардів з Бланко Лещуком. З одного боку здається, що вони надто дублюють один одного і це варіант відчаю, коли треба штурмувати чужі ворота усіма наявними ресурсами, однак в Іспанії Євгена бачать більш різноплановим виконавцем, який чудово підійде і для підіграшу та допомоги аргентинцю з глибини.

Крім цього, українець здатен збільшити конкуренцію на вістрі атаки і стати новим 9-м номером та улюбленцем публіки, а для молодших партнерів таким собі дядьком, який і сам заведе і в якого можна повчитись. Можливо, той же Густаво просто засидівся на лаврах (він практично завжди проводить 90 хвилин на полі) та його потрібно було струсонути таким трансфером? Зараз 27-річний аргентинець, якого запрошували у національну збірну України і хочуть викупити з Шахтаря, живе "у процесі розлучення з результативністю і все ще гарячково шукає примирення". Його команда робить усе, щоб взаємна любов повернулась. І цей трансфер має також допомогти. У донецькому клубі у схожій ситуації він просто розгубився і повністю програв конкуренцію Факундо Феррейрі, та нині тренер розраховує на них обох.

Малага представила Селезньова як страйкера, котрий забиває приблизно 1 гол за 2 матчі в середньому (загалом у кар'єрі 161 за 377), відтак розраховує на якість "бомбардира, що не потребує зайвого представлення". Цікаво, що для "бланкіасулес" кожен гол свого гравця прирівнюється до золотого. Це найкраща команда в Європі за рентабельністю забитих м'ячів. За 20 зіграних матчів у ворота суперників влетіли 22 голи, які принесли 11 перемог і 36 очок, тобто в середньому 1,63 очка за гол. У провідних європейських лігах ви не знайдете іншої такої команди. В Україні з "аночусами" може позмагатись лише Ворскла, якій кожен забитий м'яч приносить 1,68 очка.

Селезньов має додати варіативності та запустити нову динаміку для форвардів іспанського клубу. За ці 9 матчів посухи Бланко Лещука "анчоуси" забили 7 голів на всіх – не лише Густаво втрачає 100-відсоткові моменти забити. Найближчий його переслідувач у команді Джек Харпер відзначився 3 рази за сезон. До слова, саме на місце 22-річного шотландця також зазіхатиме Селезньов. Якщо український новачок хоча б стане для Малаги кимсь на зразок Зозулі для Альбасете – це буде великий прорив наших з дніпрянським акцентом. Не виключено, що за таких умов уже в сезоні 2019/20 Євген і Роман зійдуться в боях іспанської еліти.

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