За грою Зозулі та Селезньова в Сегунді можна тепер спостерігати в Україні через YouTube

Матчі другого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії Сегунди (LaLiga 1|2|3) відтепер можна дивитися в Україні на офіційному YouTube-каналі турніру.

Як повідомляє іспанська Ла Ліга, з 10 січня матчі Сегунди будуть транслюватися з англійським коментарем на більш ніж 155 країн світу, серед яких також опинилася Україна.

Кравець та Бланко-Лещук претендують на звання найкращого лівого латераля та форварда першого кола Сегунди

На додаток до трансляції 11 матчів кожного туру, також буде доступна 50-хвилинна програма, що надасть короткий виклад основних подій кожного дня.

Для українських уболівальників, насамперед, будуть цікавими матчі команд Романа Зозулі та Євгена Селезньова, Альбасете та Малаги відповідно. До того ж вони ведуть безпосередню боротьбу за вихід до Прімери.

Лебеденко виставив фото з Іспанії, натякнувши на перехід у Луго

Окрім того, невдовзі гравцем Луго повинен стати екс-карпатівець Орест Лебеденко, який вже прибув до Іспанії для проходження медогляду і підписання контракту.