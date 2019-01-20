Селезньов переможно дебютував за Малагу в матчі з Луго – Бланко Лещук відзначився асистом

Малага Євгена Селезньова та Густаво Бланко Лещука перемогла Луго в матчі 22-го туру Сегунди.

Іспанія, Сегунда, 22-й тур

Малага – Луго – 2:1

Голи: Адріан, 50, Харпер, 79 – Хосете, 8

Вилучення: Хосете, 70

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Український форвард опинився на лавці запасних "анчоусів" та вийшов на поле на 67-й хвилині зустрічі, замінивши Ренату Сантуша. Цей матч став дебютним для Селезньова у футболці Малаги. За 25 хвилин ігрового часу Євген не відзначився результативними діями.

Натомість Бланко Лещук, права на якого належать Шахтарю, віддав у цьому матчі асист.

Завдяки цій перемозі Малага піднялася на вершину Сегунди. У підопічних Муньїса 42 очки, що на 2 пункти більше, аніж у Гранади, яка йде другою. Щоправда, останні мають гру в запасі.