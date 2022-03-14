"Світом править гуманність, світом править доброта та любов до своєї Батьківщини, до своєї матері, до своїх дітей, до своєї сім’ї. Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну. Гинуть мирні українці від російських солдатів. Нас не треба звільняти. Залиште нас і нашу Україну.

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Немає сенсу доводити про вплив пропаганди, про те, що росія дезінформує свій народ. Вам не кажуть правди. Я бажаю добра та миру моїй волелюбній Україні", – написав Ракицький в Instagram.

Нагадаємо, Ракицький покинув Зеніт після початку війни, однак зробив це заради того, аби вивезти батьків з України – сім'я Ярослава і надалі мешкає у Санкт-Петербурзі.

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